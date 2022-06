Kobe Bryant - reprodução

Publicado 06/06/2022 17:11 | Atualizado 06/06/2022 17:48

Uma camisa utilizada pelo astro da NBA Kobe Bryant, em sua época de calouro, foi arrematada em um leilão no domingo passado (5). A Peça acabou sendo vendida por cerca de R$ 13 milhões. A informação foi divulgada pelo portal "GE".

Kobe utilizou a camisa em apenas cinco oportunidades. O lance mínimo do leilão era de 250 mil dólares (R$ 1,25 milhão) e foram oferecidos 26 lances antes de chegar no valor final. O nome do arrematante não foi divulgado.

Considerado um dos maiores astros do basquete de todos os tempos, Kobe defendeu apenas o Los Angeles Lakers durante 20 temporadas na NBA. Foi cinco vezes campeão da liga (2000, 2001, 2002, 2009 e 2010) atuando em 1.346 jogos e anotando 33.643 pontos. Além disso, foi bicampeão olímpico pelos EUA em Pequim-2008 e Londres-2012.

Em janeiro de 2020, quando viajava para um evento publicitário, Kobe faleceu aos 41 anos em um acidente de helicóptero na Califórnia, no qual também morreu uma de suas filhas.