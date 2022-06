Florentino Pérez - AFP

Publicado 06/06/2022 17:47

Rio - Após vencer a Liga dos Campeões da Europa, o Real Madrid vai em busca de reforços para compor seu elenco. Segundo informações do jornalista italiano Fabrizio Romano, o clube Merengue tem conversas avançadas com o volante Aurélien Tchouaméni, do Mônaco.

Tchouaméni atuando pela Seleção Francesa Reprodução/Instagram

O jogador, que também defende a Seleção Francesa, já acertou os detalhes burocráticos com a diretoria do clube espanhol. Agora, o Real Madrid necessita apenas finalizar as negociações com o clube francês, para poder concretizar a contratação do atleta. Ainda segundo o jornalista italiano, o clube Merengue está bem confiante em fechar a negociação.

Aos 22 anos, Tchouaméni é tratado como uma joia francesa. O volante, que se transferiu do Bordeaux para o Mônaco em 2020, esteve em campo em 50 partidas nesta temporada, marcando cinco gols e dando três assistências para seus companheiros.