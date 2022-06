França de Griezmann e Croácia de Modric ficaram no 1 a 1 pela Liga das Nações - AFP

França de Griezmann e Croácia de Modric ficaram no 1 a 1 pela Liga das NaçõesAFP

Publicado 06/06/2022 18:08

No encontro entre os finalistas da última Copa do Mundo (2018), Croácia e França ficaram no 1 a 1 e seguem sem vencer na atual edição da Liga das Nações. Com reservas, a seleção francesa abriu o placar com Rabiot, mas os donos da casa marcaram com Kramaric, de pênalti.



Num jogo muito fraco e lento, as estrelas Benzema e Mbappé não saíram do banco, enquanto, do outro lado, Modric atuou 80 minutos. Num primeiro tempo sem muita emoção, com a França melhor, o goleiro croata Livakovic evitou que os franceses saíssem na frente com duas boas defesas.



Após o intervalo, o ritmo ficou ainda mais lento, com os jogadores das duas seleções parecendo já querer entrar de férias. Ainda assim, Rabiot aproveitou ótimo lançamento para abrir o placar, aos seis. Enquanto a França administrava o resultado, a Croácia não se esforçava muito para empatar. Griezmann entrou em campo e movimentou as coisas, chegando a perder um gol sem goleiro.



Quando a partida se encaminhava para um chato 1 a 0, a Croácia finalmente criou uma chance e conseguiu um pênalti na sequência. Kramaric cobrou e empatou, aos 37. Os croatas então se animaram e desperdiçaram a chance de virar. O resultado ficou de bom tamanho pelo que as duas seleções fizeram.