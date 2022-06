Elle Brooke é torcedora do Manchester City - Reprodução

Elle Brooke é torcedora do Manchester CityReprodução

Publicado 10/06/2022 11:21

Rio - Chelsea e Manchester City decidiram a Liga dos Campeões do ano passado, porém, um outro confronto envolvendo representantes dos dois clubes fez Londres pegar fogo nos últimos dias. A torcedora Astrid Wett, dos Blues, e Elle Brooke, dos citizens, saíram na mão durante uma coletiva de imprensa, válida pelo evento de boxe "Settling Scores".

Mental scenes Astrid wett v Elle Brooke fight pic.twitter.com/4daIA372hz (@WinnerDee_) April 17, 2022

As duas são modelos e conhecidas dentro da plataforma do OnlyFans. No dia de 16 de julho, as rivais vão se enfrentar em um duelo do esporte. Porém, o clima ficou pesado entre ambas antes do confronto. Durante a cerimônia, as musas começaram a se alfinetar verbalmente para delírio da plateia. O clima esquentou e, já de pé, as duas chegaram a trocar agressões e precisaram ser contidas.

Brooke levou um caixão com um boneco inflável para o evento, chegou a apertar o nariz da rival em meio às provocações e disse que o movimento "vai sangrar" a oponente. Diante da iniciativa, Wett tentou revidar e partiu para cima da adversária. Os seguranças separaram as modelos rapidamente.