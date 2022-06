Guto a Alison - Ana Patrícia / Inovafoto / CBV

Guto a AlisonAna Patrícia / Inovafoto / CBV

Publicado 09/06/2022 13:00 | Atualizado 10/06/2022 11:56

Rio - Pela segunda vez na história, a cidade de Roma, na Itália, recebe os principais nomes do vôlei de praia para a disputa da 13ª edição do Mundial da modalidade. Tradição não falta aos brasileiros que, com sete conquistas na competição masculina e cinco no torneio feminino, são os recordistas em números de títulos. Nesta edição, que vai até o próximo dia 19, o país estará representado por oito duplas. O sportv vai transmitir a competição. O torneio começa nesta sexta-feira, dia 10, a partir das 8h.

"Acho que este evento para os brasileiros será um misto de juventude, energia e muita experiência. Vale ficar de olho nas duplas Ana Patrícia/Duda, André/George e Renato/Vitor Felipe, que são o sangue novo e vão seguir para as próximas olimpíadas. E também na experiente Barbara, medalhista de prata na Rio-2016, que vai estar ao lado da Carol Solberg; no masculino os times de Alison e Bruno Schmidt, que jogam, respectivamente, com Guto e Saymon, também podem aproveitar muito essa vivência. Temos oito duplas fortes e tenho certeza de que vão representar muito bem o nosso país", disse o campeão olímpico Emanuel, que vai comentar o evento na emissora.



O retrospecto das duplas brasileiras em Roma é bem favorável. Em 2011, primeira vez que a capital italiana recebeu a competição, duas duplas do país subiram ao lugar mais alto do pódio e conquistaram os dois títulos.