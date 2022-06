Globo admite prejuízo com Copa do Mundo - Foto: Fabrice Coffrini/AFP

Globo admite prejuízo com Copa do MundoFoto: Fabrice Coffrini/AFP

Publicado 10/06/2022 15:11 | Atualizado 10/06/2022 15:12

Rio - Após semanas, a Fifa definiu a situação envolvendo a vaga do Equador na Copa do Mundo. O Comitê de Disciplina da entidade rejeitou a denúncia do Chile e manteve a seleção equatoriana, classificada no campo, como representante do futebol sul-americano na competição do Catar. A federação chilena deverá recorrer sobre a decisão.

Byron Castillo Foto: Reprodução/Instagram

No último mês, a Federação de Futebol do Chile enviou uma denúncia ao comitê por conta da escalação do jogador Byron Castillo em jogos das Eliminatórias. O atleta, de 23 anos, teria utilizado uma certidão de nascimento falsa, declaração de idade falsa e falsa nacionalidade.

O processo movido pelo Chile afirmava existir inúmeras provas de que o jogador nasceu na Colômbia, e não no Equador. Além disso, ressalta que a FEF sabia da irregularidade nas documentações do jogador, mas não quis esclarecer os fatos. A federação pedia punição do Equador e também ao jogador.

O Equador terminou as Eliminatórias para a Copa na 4ª posição, com 26 pontos. O Chile, por sua vez, foi o 7º, com 19. Os chilenos se sentem prejudicados por Castillo ter jogado as duas partidas contra eles. Na sexta rodada, as seleções empataram em 0 a 0, e Byron entrou no segundo tempo. Na décima quarta, com o lateral entre os titulares, os equatorianos venceram por 2 a 0.

