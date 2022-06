Nico Rosberg não poderá entrar no paddock da Fórmula 1 até se vacinar contra a Covid-19 - Reprodução/Instagram Rosberg

Publicado 10/06/2022 14:41

Rio - O ex-piloto Nico Rosberg, campeão mundial em 2016, não poderá entrar no paddock da Fórmula 1 até se vacinar contra a Covid-19. Embora os campeões tenham acesso irrestrito a todos os circuitos da categoria, ninguém poderá entrar no paddock sem a comprovação de vacinação. Isto inclui pilotos, funcionários de equipes, membros da imprensa, convidados, etc.

Em entrevista a uma emissora de TV da Alemanha, Rosberg comentou sobre o porque de não ter se vacinado ainda.

"Eu me recuperei bem da doença e tenho bons anticorpos. Eu também faço testes regulares de anticorpos. Nessas circunstâncias, meu médico me avisou que a vacinação não faria absolutamente nenhum sentido", comentou.

Além de Rosberg, alguns de seus representantes também costumavam aparecer com frequência no paddock, mas não foram vistos nas últimas corridas. Em contato com o portal "Planet F1", os representantes do ex-piloto fizeram uma declaração sobre a saúde do alemão.

"Nico Rosberg se recuperou de uma infecção por coronavírus e atualmente possui um certificado de recuperação. Ele tem seus níveis de anticorpos testados regularmente e, por recomendação de seu médico, atualmente não precisa de vacinas. Além disso, continua cumprindo todas as medidas de higiene e precaução necessárias. Ele continua a cumprir seus deveres como comentarista."