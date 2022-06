Barcelona fará pré-temporada nos Estados Unidos - Divulgação/Barcelona

Publicado 10/06/2022 14:10

Pela segunda vez na história, Barcelona e Real Madrid se enfrentarão nos Estados Unidos. E o local escolhido para receber o amistoso de pré-temporada desta vez foi Las Vegas, cidade do estado de Nevada que é conhecida pelos cassinos e por lutas de MMA e boxe

O estádio do Las Vegas Raiders, da NFL, será o palco do confronto entre os rivais espanhóis. Com capacidade para receber 65 mil pessoas, o local também recebeu o Super Bowl de 2021.



O duelo em solo americano acontecerá cinco anos após a última vez. Em 2017, Miami recebeu 'El Clásico' vencido pelo Barcelona, por 3 a 2. O clube catalão também enfrentará a Juventus nos Estados Unidos, em Dallas, no Texas, além de duas equipes americanas: o Inter Miami, de David Beckham, e o New York RB.