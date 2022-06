Ítalo Ferreira vai marcar presença na competição - Reprodução Instagram

Publicado 10/06/2022 12:10

Rio - Da Ásia, nas ondas de G-Land, na Indonésia, para a América Central, em Surf City, localizada em Punta Roca, El Salvador. Essa é a rota que os principais surfistas da atualidade terão de fazer para disputar a sétima etapa do Circuito Mundial de Surfe (WSL). A competição acontece entre os dias 12 e 20 de junho. O sportv3 vai transmitir as baterias decisivas até a definição dos vencedores desta sétima etapa.



Alejo Muniz vai dividir as transmissões da etapa com os narradores Luiz Carlos Jr, Everaldo Marques, Sergio Arenillas e Bruno Fonseca; e os comentaristas Bruno Bocayuva, Diogo Mourão e Claudinha Gonçalves. Estreante no calendário do Circuito Mundial de Surfe, El Salvador já teve papel importante na modalidade. Foi nas ondas de Punta Roca que foram definidos os últimos classificados para os Jogos Olímpicos de Tóquio.

Nesta etapa, o Brasil estará representado por nove surfistas: Filipe Toledo, líder do ranking; Ítalo Ferreira, Miguel Pupo, Caio Ibelli, Samuel Pupo, Jadson André, Yago Dora e Gabriel Medina – atual campeão da WSL e que competiu pela primeira vez na temporada na última etapa, em G-Land, na Indonésia. Entre as mulheres, Tatiana Weston Webb, única representante do país, ocupa o quinto lugar na classificação geral.