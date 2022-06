Samuel Eto'o terá de pagar multa milionária na Espanha - AFP

Publicado 20/06/2022 13:38

O ex-jogador e atualmente presidente da federação camaronesa de futebol, Samuel Eto'o, foi condenado pela Justiça da Espanha a 22 meses de prisão por quatro crimes de fraude fiscal no país. Entretanto, por não ter antecedentes criminais, ele não irá para a cadeia e pagará quatro multas, que somadas chegam a pouco mais de 1,8 milhão de euros (cerca de R$ 9,75 milhões).

De acordo com a denúncia do Ministério Público espanhol, Eto'o declarou indevidamente 3,8 milhões de euros recebidos de direitos de imagem da Puma e do Barcelona entre os anos de 2006 e 2009. Em audiência, ele admitiu a infração, mas culpou sem citar o nome do antigo representante, José María Mesalles, que cuidava de suas finanças na época e era considerado 'segundo pai'.



"Reconheço os fatos e vou pagar, mas quero que conste que eu era uma jovem e sempre fiz o que meu pai me pedia para fazer", disse Eto'o.

Mesalles também foi condenado, mas, assim como o ex-atacante de 41 anos, não precisará cumprir a pena, desde que pague multa de 905 mil euros (R$ 4,9 milhões). A autoridade tributária espanhola pedia quatro anos e seis meses de prisão a Eto'o pelos quatro crimes.