Publicado 20/06/2022 11:53

Após a péssima arbitragem da vitória do Botafogo por 3 a 2 sobre o Internacional, no Beira-Rio, a CBF tomou a primeira providência. Em nota, a entidade comunicou que Rafael Traci, árbitro responsável pelo VAR no duelo de domingo, foi substituído e não trabalhará nesta segunda-feira (20) no clássico entre Palmeiras e São Paulo, também pelo Brasileirão.

Além de Traci, Helton Nunes, que estava como auxiliar do VAR, também ficou fora por causa da atuação de domingo. Os dois estão 'sob avaliação de seus desempenhos técnicos", de acordo com a nota da CBF. Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral e Vitor Carmona Metestaine irão comandar o VAR.



O principal motivo para o afastamento temporário dos dois responsáveis pelo VAR foi a marcação do pênalti inexistente a favor do Internacional logo no início da partida, o que culminou na também equivocada expulsão de Philipe Sampaio.



Árbitro da partida, Sálvio Pereira de Sampaio ainda não teve a punição divulgada pela CBF.