Publicado 20/06/2022 09:00

Rio - Liberado pelo Real Madrid para procurar um novo clube, Marcelo vem recebendo contatos de equipes europeias. De acordo com informações do jornal espanhol "AS", o Milan teria feito uma proposta para contar com o jogador, de 34 anos. No entanto, o lateral-esquerdo não teria gostado dos valores.

O campeão italiano teria oferecido um um salário de três milhões de euros (R$ 16 milhões) por ano, metade do que o veterano recebia no Real Madrid. No entanto, o Milan deverá insistir na contratação de Marcelo e não descarta melhorar a oferta.

Além do Rosonero, o brasileiro vem recebendo outras sondagens no Velho Continente. O Olympique Marseille, comandado por Jorge Sampaoli e o Valladolid, clube de Ronaldo Fenômeno, teriam interesse no atleta. Jorge Jesus também teria colocado o lateral na lista de reforços do Fenerbahçe.

Revelado pelo Fluminense, Marcelo recebeu consultas do Tricolor e do Botafogo para voltar ao Brasil. Além disso, equipes dos Estados Unidos também fizeram sondagens. Porém, Marcelo sempre deixou claro o desejo de seguir atuando no futebol europeu.