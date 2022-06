Vinícius Júnior decidiu título da Liga dos Campeões - AFP

Publicado 19/06/2022 19:22

Rio - Enquanto aproveita as férias supostamente ao lado de uma modelo, Vinícius Júnior colhe os frutos da excelente temporada no Real Madrid. As atuações chamaram a atenção do mercado e muitos clubes tentam convencer o brasileiro a não renovar com o time espanhol. De acordo com o jornal Marca, de todas as propostas recebidas, a mais impressionante foi a do PSG.

A equipa parisiense chegou a oferecer a Vinícius Júnior 40 milhões de euros (R$ 216 milhões) por temporada a partir de 2024, época em que termina o seu contrato atual com a equipa branca. Isso significa um salário 12 vezes maior do que ele recebe atualmente e quatro vezes o provável contrato que terá caso renove com o Real Madrid.

Ainda conforme a publicação, o PSG tentou fazer um encontro presencial, mas o cruzamento das oitavas de final da Liga dos Campeões não ajudou. O último contato entre as partes ocorreu em março. Vinícius Júnior, por sua vez, está focado no Real Madrid e transmitiu a seus agentes para não transferir as ofertas que chegam para ele, entre elas, do Liverpool, Chelsea e Manchester United.

Sabendo da cobiça de outros clubes, Real Madrid acelerou a renovação do contrato de Vinícius Júnior e ofereceu um vínculo até 2028. A cláusula de saída chegaria a 1 bilhão de euros.