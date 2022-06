Maiára Quiderolly disse estar grávida de Jô - Reprodução / Instagram

Maiára Quiderolly disse estar grávida de JôReprodução / Instagram

Publicado 20/06/2022 11:18

Rio - Grávida de Jô, ex-atacante do Corinthians, a influenciadora Maiára Quiderolly, de 25 anos, utilizou as redes sociais para falar sobre a sua relação com o jogador. O caso envolvendo os dois se tornou público nas últimas semanas, após a gravidez da paulista ter sido divulgada. A situação acabou gerando o fim do casamento do ex-jogador da seleção brasileira, de 35 anos, com Claudia Silva.

fotogaleria

"Não nos falamos mais desde que falei que ele era o pai. Mas se ele se arrepender, quiser ser pai e termos uma relação de amizade para o bem da criança, eu estou totalmente aberta", afirmou Maiára.



A modelo revelou que o bebê será um menino e que terá o nome de João Gabriel. Maiára afirmou que não irá colocar qualquer empecilhos na convivência do jogador com o filho, caso seja da vontade dele.



"É hipocrisia da minha parte julgá-lo pelos erros dele, sendo que eu também errei. Deixa no tempo dele. Não consigo acreditar que ele seja uma má pessoa. O tempo é o caminho de tudo, vai dizer como as coisas serão", disse.