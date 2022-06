Neymar não fez boa temporada pelo PSG - AFP

Publicado 23/06/2022 15:31

Rio - Vivendo seu período de maior contestação no Paris Saint-Germain, Neymar terá seu contrato ampliado pelo clube francês até o meio de 2017. De acordo com o jornal "L’Equipe", há uma clausula que será cumprida no próximo dia 1º que estende o vínculo do brasileiro, que ia até 2025, por mais duas temporadas.

Recentemente, o presidente do PSG, Nasser al-Khelaïfï, foi evasivo sobre se a reformulação que o clube francês viverá nesta temporada irá incluir Neymar. "Não podemos falar desses temas na imprensa. Uns virão, outros irão, mas são negociações privadas", afirmou.

De acordo com o "L’Equipe", a declaração incomodou o staff de Neymar. No entanto, o brasileiro não tem intenções de deixar o PSG. Em entrevistas recentes, o camisa 10 da seleção brasileira afirmou que tem o interesse de cumprir o seu contrato com o clube de Paris até o final.