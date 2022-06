Cristiano Ronaldo está sendo monitorado pelo Bayern de Munique - GLYN KIRK / AFP

Publicado 23/06/2022 20:15

Rio - O Bayern de Munique não pretende sair de mãos abanando com a provável saída de Robert Lewandowski. Por isso, a diretoria do clube alemão decidiu planejar a contratação de Cristiano Ronaldo, do Manchester United, para o lugar do atacante polonês. A informação é do jornal espanhol "As".

Ainda de acordo com o jornal, Ronaldo pensa em deixar o Manchester United. O atacante está insatisfeito com a indiferença do clube inglês no mercado e acredita que os rivais estão buscando bons nomes para a próxima temporada. Além disso, os empresários do craque português estão cientes do interesse do Bayern e admitem que a mudança pode ser boa para o veterano.

Cristiano Ronaldo retornou ao Manchester United no início da temporada 2021/22, e possui contrato até junho de 2023. Pelo clube inglês, o atacante português disputou 38 partidas, marcou 24 gols e deu três assistências.