Isla é apresentado pela Universidad CatólicaFoto: Divulgação/Universidad Católica

Publicado 23/06/2022 17:29

Rio - Novo reforço da Universidad Católica para a temporada, o lateral-direito Mauricio Isla foi apresentado nesta quinta-feira (23). O ex-jogador do Flamengo, de 34 anos, assinou contrato até 2024 e vai jogar pela primeira vez por um clube chileno.

Com a camisa do Flamengo, Isla disputou 83 partidas, marcou quatro gols e fez 12 assistências. Além disso, conquistou o Campeonato Brasileiro de 2020, Supercopa do Brasil 2021 e o Campeonato Carioca 2021. Após a saída do jogador, o Rubro-negro conta com Matheuzinho e Rodinei na lateral-direita.



No próximo sábado (25), o Flamengo enfrenta o América-MG, às 19h, no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na tabela da Série A, o Rubro-negro ocupa a 14ª colocação e soma 15 pontos.