Presidente da Fifa, Gianni Infantino Foto: Geoff Caddick/AFP

Publicado 23/06/2022 15:43 | Atualizado 23/06/2022 15:45

Rio - A Fifa oficializou a mudança no regulamento para a Copa do Mundo, no Catar, com a permissão de 26 convocados e 15 jogadores no banco de reservas para o Mundial. Por outro lado, a alteração já era esperada, mas só foi autorizada nesta quinta-feira (23) em um comunicado oficial.

A entrada de 15 jogadores no banco de reservas precisou da aprovação da International Board (Ifab), responsável pelas regras da partida, que foi alterada. Além disso, a Fifa anunciou que 11 integrantes da comissão técnica (sendo um deles obrigatoriamente médico) poderão permanecer no banco durante os jogos.

A pré-lista de convocados para a Copa do Mundo aumentou de 35 nomes para 55, no Catar. A Fifa determinou também a data limite para os atletas convocados façam o seu último jogo pelos clubes. De acordo com a entidade, 23 dos 26 jogadores terão até o dia 13 de novembro para jogar em suas ligas.

Por fim, as cinco substituições que passaram a ser adotadas após o retorno do futebol devido à pandemia da Covid-19, continuarão mantidas. As alterações seguem valendo apenas em três paralisações. Por outro lado, em caso de prorrogação, mais uma janela será aberta.