Publicado 23/06/2022 14:05

Rio - O comentarista Paulo Vinícius Coelho, o PVC, cumpriu a promessa que fez no final do "Troca de Passes", na última quarta-feira, após ter rasgado uma nota de R$ 20 ao vivo no programa, e doou R$ 200 para uma instituição de caridade no Rio de Janeiro. O jornalista publicou um vídeo em suas redes sociais na manhã desta quinta se desculpando pelo ocorrido.

Promessa é dívida. Mais uma vez, meu pedido de desculpas pelo exagero. pic.twitter.com/jqseSJmZLL — PVC (@PVC) June 23, 2022 “Conforme prometido ao fim do programa ‘Troca de passes’, está aqui a minha nota de R$ 20 recuperada e o recibo da doação prometida de R$ 220, dez vezes o valor do pecado que eu cometi no ar. A doação foi feita nessa instituição e que vai virar cestas básicas para a população carente. Mais uma vez, eu peço desculpas. A tentativa foi mostrar o que está acontecendo de errado no Flamengo, mas exagerei. Desculpe! Estou tentando corrigir”, disse PVC.

PVC rasgou a nota de R$ 20 no ar para exemplificar o que tem sido feito pelos dirigentes do Flamengo com as demissões de treinadores nos últimos anos. No entanto, a atitude do comentarista não teve boa repercussão nas redes sociais. Vale lembrar que, segundo o artigo 163 do código penal brasileiro, é crime destruir, inutilizar ou deteriorar um bem da União.