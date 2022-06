Copa Sul-Americana - Divulgação/Conmebol

Publicado 23/06/2022 13:22

Rio - As eleições no Brasil devem fazer com que a final da Copa Sul-Americana não seja disputada em Brasília. Como a decisão está marcada para o dia 1º de outubro e a disputa eleitoral ocorrerá no dia 2, a tendência é que a Conmebol opte por mudar a cidade-sede do jogo. A informação é do site "GE".

O martelo deve ser batido no dia 7 de julho, em reunião do Conselho da Conmebol em Cáli, na Colômbia. Até o momento, a única cidade que se mostrou disposta a receber a final do torneio no lugar de Brasília foi Córdoba, na Argentina. No entanto, até a data do encontro podem aparecer outras candidaturas.

Caso a mudança realmente ocorra, Brasília deve assegurar o direito de receber a final da Copa Sul-Americana em 2023.