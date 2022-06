Mariano - Pedro Souza / Atletico

Publicado 23/06/2022 10:31

Rio - Após a vitória do Atlético-MG diante do Flamengo, o lateral-direito Mariano, do clube alvinegro recebeu uma triste notícia. Sua mãe, Celina Lourenço Ferreira, faleceu aos 72 anos de idade, vitima de complicações da Covid-19.



Mesmo sabendo do estado de saúde de sua familiar, Mariano entrou em campo contra o Rubro-Negro carioca. O jogador, inclusive, foi o autor da assistência para o primeiro gol da partida, marcado por Hulk.



Em seus respectivos perfis oficiais, Atlético-MG e Flamengo fizeram condolências e desejaram força ao atleta.



"Mariano, a diretoria do Galo, os atletas, comissão técnica, funcionários do Clube e a Massa Atleticana dividem com você a dor por esta enorme perda. Que Deus conforte seu coração e de sua família e receba de braços abertos a nossa querida Dona Celina.", publicou o Galo.



"O Clube de Regatas do Flamengo presta solidariedade ao lateral Mariano, do #Atlético. Celina Lourenço Ferreira, de 72 anos, mãe do atleta, faleceu durante o jogo da última quarta-feira. Desejamos força ao lateral e familiares neste momento difícil.", postou o Rubro-Negro.

O Fluminense, clube que Mariano defendeu de 2009 a 2011, sendo campeão brasileiro em 2010, também prestou homenagens. "O Fluminense deseja toda a solidariedade e carinho ao lateral-direito Mariano, campeão brasileiro em 2010 pelo Tricolor, que perdeu a sua mãe nesta quarta-feira. Nossos mais profundos sentimentos a família e amigos", disse.