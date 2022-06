Robert Lewandowski - AFP

Publicado 23/06/2022 15:01

A novela sobre o futuro de Lewandowski segue sem um final no mercado europeu. Segundo o jornal "The Athletic", os jogadores do Bayern de Munique estariam insatisfeito com as atitudes do atacante com o clube alemão. O polonês deixou claro que não quer mais atuar com a camisa da equipe bávara e que quer se juntar ao Barcelona.

Lewandowski tem contrato com o Bayern de Munique até junho de 2023, mas não quer cumpri-lo até o final. O Barcelona é o provável destino do jogador. O clube alemão, por sua vez, faz jogo duro pela liberação do atacante.



Ainda segundo o jornal, o vestiário acredita que as declarações e o comportamento de Lewandowski prejudicam a imagem do clube. A reapresentação dos jogadores ao Bayern de Munique será no início de julho, e a diretoria espera que o atacante retorne ao grupo.



O atacante está no Bayern de Munique desde 2014 e construiu uma história de sucesso pelo clube. São 344 gols e 72 assistências em 374 jogos.