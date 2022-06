Léo Duarte pode deixar o Milan - Foto: Staff Images/Flamengo

Léo Duarte pode deixar o MilanFoto: Staff Images/Flamengo

Publicado 23/06/2022 14:29

Rio - Léo Duarte, ex-zagueiro do Flamengo, pode deixar o Milan e ser contratado em definitivo pelo Istanbul Basaksehir nas próximas semanas, segundo o portal "Calciomercato". O atleta atua desde janeiro de 2021 por empréstimo no clube turco.



Ex-zagueiro do Flamengo pode deixar o Milan Foto: Divulgação / Istambul Basaksehir

As informações indicam que o clube italiano espera conseguir cerca de 5,5 milhões de euros (R$ 30 milhões) para vender o defensor. No entanto, o Basaksehir espera convencer o clube rossonero a diminuir o valor da operação.



Nas últimas horas, os turcos ofereceram dois milhões de euros (R$ 10,8 milhões) pela contratação em definitivo do brasileiro. O Milan recusou a proposta, uma vez que considerou os números muito baixos, mas a negociação segue em andamento.



Em 2019, Léo Duarte assinou contrato com o clube italiano até 2024, mas o zagueiro atuou em apenas oito partidas com a camisa rossonera. Na Turquia, o jogador de 25 anos é tratado como titular indiscutível.