Enzo Fernández acerta com Benfica - Foto: Alejandro Pagni/AFP

Enzo Fernández acerta com BenficaFoto: Alejandro Pagni/AFP

Publicado 23/06/2022 15:00

Rio - O Benfica acertou a contratação de Enzo Fernández, um dos destaques do River Plate, da Argentina, por 10 milhões de euros (cerca de R$ 54 milhões) por 75% dos direitos econômicos do meio-campista. Além disso, o valor do jogador, de 21 anos, pode ser ampliado até em oito milhões de euros (R$ 43 milhões) devido aos bônus do vínculo.

Por outro lado, um anúncio ainda não foi realizado pelo Benfica. No entanto, o clube português já informou à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) sobre o acordo com o meia argentino. Enzo Fernández ganhou destaque na última temporada, com nove gols e seis assistências em 24 partidas.

Sob o comando do treinador Roger Schmidt, o Benfica vem se preparando para reforçar o time para a próxima temporada. Recentemente, o clube português anunciou a contratação do atacante brasileiro David Neres.