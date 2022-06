Robert Lewandowski - AFP

Publicado 23/06/2022 16:33

Rio - O desejo de Robert Lewandowski em atuar pelo Barcelona pode se tornar realidade. De acordo com o jornal alemão "Bild", o clube espanhol ofereceu 35 milhões de euros (cerca de R$ 192 milhões) ao Bayern de Munique, pela contratação do atacante polonês. O contrato do jogador, de 33 anos, vale até junho de 2023.

No entanto, a publicação do jornal afirma que a contratação não será concretizada por esse valor. O Bayern não pretende negociar Lewandowski por menos de 50 milhões de euros (R$ 274,5 milhões). O clube alemão acabou de contratar Sadio Mané, de 30 anos, por 32 milhões de euros (R$ 175,7 milhões), com variáveis que podem ampliar o custo para 41 milhões de euros (R$ 115,3 milhões).

Entretanto, apesar de ter afirmado que tem desejo de atuar pelo Barcelona, Lewandowski teria dado um passo atrás dos planos após dizer que não vai forçar uma saída do Bayern de Munique. Além desses clubes, PSG e Chelsea já demonstraram interesse e ainda monitoram a situação do atacante.

"Ainda tenho um ano de contrato, por isso pedi autorização ao clube para a transferência. Acho que na situação atual é a melhor solução, especialmente porque o Bayern ainda pode receber dinheiro pela minha transferência. Não tenho a intenção de forçar nada, não se trata disso. Trata-se de encontrar a melhor solução. É preciso esfriar as emoções, quero falar com calma e não pela mídia", declarou Lewandowski.