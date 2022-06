Ciclistas profissionais e amadores irão pedalar no L'Étape Rio neste final de semana - Foto: Agência Ophelia/L'Étape Rio

Publicado 23/06/2022 16:11 | Atualizado 23/06/2022 16:13

Rio - Com realização da Tour France, maior prova de ciclismo do mundo, o L'Étape Rio terá sua segunda edição no Rio de Janeiro neste final de semana, entre os dias 24 e 26 de junho (sexta, sábado e domingo). Com partida da Marina da Glória, o evento promoverá dois percursos e, contará com grandes personalidades do esporte como Murilo Fisher, que já disputou cinco vezes as Olimpíadas na modalidade pelo Brasil, além de Ricardo Alcici, bicampeão de ciclismo de pista. O influenciador e ciclista Luiz Perrella e, Nalbert, campeão olímpico de vôlei, também farão parte do time.

Os ciclistas inscritos no circuito longo terão pela frente 102 quilômetros de percurso com altimetria de 1096 metros. Por outro lado, os que se inscreveram no caminho mais curto irão pedalar 46 quilômetros com altimetria de 450 metros. A paisagem prestigiada ao decorrer da prova promete dar gás aos competidores.

O maior objetivo da prova é proporcionar uma das maiores experiências para ciclistas profissionais e amadores. Após partir da Marina da Glória, o caminho seguirá pela orla em direção às praias de Copacabana, Ipanema e Leblon. O trajeto ainda conta com passagem pelas vistas do Pão de Açúcar, e dos "Alpes Cariocas", mais conhecidos como Vista Chinesa e Mesa do Imperador, tendo a mesma subida por onde passou a prova de ciclismo nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016.

De acordo com Bruno Prada, organizador do L'Étape Rio Santander by Tour France, além de ser uma prova desafiadora e com uma paisagem deslumbrante, os percursos proporcionam aos participantes uma experiência completa dentro da modalidade.

"O L’Étape Rio é uma prova diferenciada com ruas fechadas e muita estrutura de apoio aos atletas. Contamos também com um Village cheio de produtos e novidades para os amantes do ciclismo. Vale muito à pena participar!", disse.