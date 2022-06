Bruma - Fenerbahçe / Divulgação

Publicado 23/06/2022 17:00

Rio - O atacante Bruma, de 27 anos, foi ventilado no Botafogo, mas acabou optando por acertar com o Fenerbahçe. Apresentado no clube turco, o o guineense naturalizado português ressaltou a importância de Jorge Jesus, novo treinador da equipe turca na sua escolha.

"Jorge Jesus é um excelente treinador. É conhecido mundialmente. Adora trabalhar. Temos que dar tempo para ele. É preciso se adaptar ao clube, aos jogadores e ao país", afirmou o jogador uqe já foi convocado para a seleção de Portugal.

O jogador foi emprestado pelo PSV ao clube turco. Na última temporada, ele entrou em campo em 46 jogos e fez 10 gols. Bruma atuou ao lado de Zahavi, jogador israelense, que segue na mira do Botafogo para o segundo semestre.

Revelado pelo Sporting, também atuou por Galatasaray (maior rival do Fenerbahçe), Real Sociedad (Espanha), RB Leipzig (Alemanha) e Olympiakos (Grécia).