Iran Ferreira, o 'Luva de Pedreiro'

Publicado 23/06/2022 17:33 | Atualizado 23/06/2022 17:39

Allan Jesus, dono da empresa que gerencia a carreira do Luva de Pedreiro, postou um vídeo na tarde desta quinta-feira nas redes sociais onde se defende de acusações de que estaria desviando dinheiro do influencer. O empresário disse que contratou uma auditoria e que vai provar a lisura dos contratos.

"Sobre todo o processo que envolve a ASJ Consultoria: eu contratei uma auditoria no qual vai ser periciado. Toda a documentação, contrato, recibos e notas fiscais do que foi investido. Aproximadamente, nesses quatro meses de trabalho, foram gastos mais ou menos R$ 200 mil como investimento em despesas do projeto e despesas pessoais do Iran. Em breve espero tê-las em mão", afirmou.

O agente se disse inocente e revelou a existência de uma terceira conta - sendo essa jurídica - onde Iran Ferreira teria acesso aos valores de acordos comerciais.

"O Iran tem duas contas de pessoa física e tem conhecimento de uma terceira conta de pessoa jurídica a qual ele é sócio. Essa conta foi criada esse ano. Todos os nossos contratos estão com essa conta para recebimento para que toda a transparência seja possível. Essa conta não teve nenhum recebimento", revelou Allan.

O empresário disse que os acordos fechados com marcas como a Amazon ainda não foram pagos e revelou quanto o influencer tem para receber.



"Nossos contratos de publicidade somam aproximadamente R$ 2 milhões e nenhum pagamento foi feito. Todos os pagamentos serão feitos a partir de julho de 2022. Até o presente momento todos os contratos ainda não foram pagos", destacou.



"Antes da nossa empresa ser aberta e ter uma conta jurídica, quando comecei a trabalhar com Iran, ele tinha feito um acordo informal com uma agência no qual ele tinha que entregar alguns vídeos no TikTok divulgando um campeonato. Eu tive que assumir, cumprir a palavra dele. Esse valor foi pago: R$ 20 mil reais. Como ainda não tínhamos a empresa eu precisei emitir nota fiscal e o valor foi depositado na conta da ASJ Consultoria", concluiu.



O portal "Metropoles", que divulgou toda a história por meio de Léo Dias, fez uma matéria com imagens da casa simples onde Iran Ferreira vive com a família. Allan Jesus tocou no tema e disse que estava tocando um projeto de uma nova residência para o jovem desde o inicio de abri; e que os envolvidos na obra também iriam se pronunciar.



"Sobre a casa do Iran, que tem sido veiculada as imagens, eu entrei em abril desse ano em contato como uma arquiteta, ela aceitou. Desde então estamos negociando com uma marca global onde estava sendo acordada a construção dessa nova casa do Iran bem como todas as melhorias do imóvel. O projeto ficou pronto, a profissional vai se pronunciar também. O Iran tinha conhecimento, os pais também."



"Eu tenho prints em conversa de WathsApp com a marca, com a arquiteta. Eu tenho e-mails trocados onde posso provar que durante esses dois meses eu vinha cuidando da construção da casa do Iran. E eu abri mão de receber qualquer quantia por isso, uma vez que tenho um acordo comercial com o Iran. A contrapartida para essa marca seria a construção do imóvel para ele. Nesse caso eu vinha abrindo mão da minha parte para a construção da casa do Iran em um Imóvel. A casa dele que estava lá era usado para apenas produzir conteúdo, por que ele estava no Rio e postava sua rotina aqui" disse.