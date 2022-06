Ana Maria Markovic - Reprodução / Instagram

Ana Maria Markovic

Publicado 24/06/2022

Rio - A jogadora de futebol, Ana Maria Markovic, de 22 anos, se tornou mais conhecida na imprensa após receber o título de "jogadora mais sexy do mundo". Com uma carreira promissora, que a levou a ser convocada para a seleção da Croácia, a jovem tenta vencer o rótulo e provar que tem qualidades dentro de campo.

"Depois do 'título de mais sexy', muitas pessoas começaram a me mandar mensagens fingindo ser treinadores. Mas eu sei exatamente o que querem de mim. Eles nunca me viram jogar futebol e só me procuraram por causa da aparência. Acho que para fazerem propostas e coisas do gênero, tinham primeiro que saber o que posso fazer em campo", afirmou em entrevista ao jornal "The Sun".

Nascida na Suíça, mas descendente de croatas, ela preferiu ficar com a nacionalidade dos seus antepassados. Ao abordar suas preferências dentro de campo, Ana elogiou Cristiano Ronaldo.

"Acho muito importante que você dê tudo de si no esporte e tenha uma boa mentalidade como ele", disse ela, que ainda revelou alguns conteúdos abusivos que costuma receber.

"Existem algumas fotos muito feias [que me mandam]. Não sei por que uma pessoa faz algo assim. Por outro lado, também recebo às vezes algumas mensagens engraçadas. Há pessoas que escrevem que querem me servir e limpar as minhas chuteiras após o treino", disse.