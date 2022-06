Reinier - Foto: Divulgação/Borussia Dortmund

Publicado 24/06/2022 10:30

Rio - Contratado pelo Real Madrid em 2020, o atacante Reinier ainda não explodiu no futebol europeu. De acordo com informações do portal "Goal", o jovem, de 20 anos, tem possibilidades de defender o Benfica na próxima temporada. O clube lusitano e o Real Madrid já teriam iniciado uma negociação.

Reinier foi emprestado ao Borussia Dortmund nas duas últimas temporadas, mas não conseguiu se destacar. Ao todo, o atacante entrou em campo em 41 partidas, tendo marcado um gol e uma assistência. O rendimento baixo do atleta não empolgou nem o clube alemão nem o Real Madrid.

O Flamengo recentemente teria feito uma consulta para repatriar o jovem, que foi revelado no clube e vendido ao Real em 2020. Porém, o interesse da equipe de Madrid é manter Reinier no futebol europeu. De acordo com o portal, o staff do brasileiro vê com bons olhos uma negociação para o Benfica.