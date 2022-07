Neto - Reprodução/Band

NetoReprodução/Band

Publicado 05/07/2022 19:50

Rio - O ex-jogador Neto deu uma polêmica declaração nesta terça-feira (05). Durante programa na Rádio Bandeirantes, o ídolo do Corinthians fez fortes críticas ao CartolaFC, fantasy game de futebol do Grupo Globo. No jogo, a cada rodada do Campeonato Brasileiro os jogadores podem escalar seus times com jogadores das equipes da Série A.

No entanto, a principal crítica de Neto foi a respeito do CartolaFC Pro, que é a versão paga do game. Ao assinar, o jogador recebe diversos benefícios, como criação de mais de uma liga, dicas exclusivas, e outras vantagens, por um valor de 6x de R$ 9.98. O apresentador também comparou a assinatura do fantasy game com a do pay-per-view PremiereFC, também da Globo.

"Eu tenho Premiere, é legal pra caramba. Eu só não gosto desse negócio de Cartola porque eles muito dinheiro com os trouxas. Vocês são trouxas pra caramba quem faz esse negócio. Para!", disse Neto, antes de completar:

"Você acha que a internet está forte para esse negócio de Cartola com o tanto de gente que joga. Você entra dentro de um túnel e a internet cai. Você dá um espirro e a internet cai. Se chover, a internet cai. E vocês ficam fazendo esse negócio de Cartola. Tão de brincadeira! Cartola bom é o Cartola (cantor), esses caras do partido alto que é legal", comentou o apresentador.



O fantasy game está na sua 18ª edição, e é febre em todo o país. Atualmente, De Arrascaeta é o jogador quem mais "mitou" na história do CartolaFC, tendo feito 37.90 pontos na vitória do Flamengo por 6 a 1 sobre o Goiás, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2019.