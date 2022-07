Marcos Paulo, atacante do Atlético de Madrid - Divulgação/Atletico de Madrid

Marcos Paulo, atacante do Atlético de MadridDivulgação/Atletico de Madrid

Publicado 05/07/2022 18:59

Rio - Cria da base do Fluminense, o atacante Marcos Paulo pode estar próximo de voltar ao Brasil. O Atlético de Madrid-ESP está interessado num empréstimo do jogador, que pode retornar, inclusive, ao seu clube de origem. Além do Tricolor, o Botafogo também estaria interessado na contratação do atleta de 21 anos. A informação é do portal "Transfers24hr".

Na última temporada, o atacante foi emprestado para o Famalicão, de Portugal. Por lá, Marcos Paulo atuou tanto pela equipe profissional, quanto pela Sub-23. Pela equipe de base, o brasileiro naturalizado português entrou em campo em duas partidas, e marcou um gol. Pelo profissional, disputou 20 jogos, não marcou gols e nem deu assistências.

Com Fred se despedindo dos gramados, a tendência é que o Fluminense passe a agir no mercado da bola nos próximos dias, em busca de um atacante. Já o Botafogo busca, também, mais um atleta de área para dividir o ataque com Matheus Nascimento e Erison, que ainda se recupera de lesão.

Marcos Paulo assinou um pré-contrato com o Atlético de Madrid em 2021. Por isto, o atacante deixou o Clube das Laranjeiras sem custos. Sem espaço clube espanhol, e com contrato até o final da temporada europeia de 2026, a tendência é que Marcos Paulo seja emprestado para um novo clube o mais breve possível.