Chiara Passari - Reprodução / Instagram

Chiara PassariReprodução / Instagram

Publicado 05/07/2022 17:20

Rio - Prestes a disputar as quartas de final de Wimbledon contra o chileno Cristian Garin, na quarta-feira, o australiano Nick Kyrgios foi acusado de agressão pela ex-namorada. Por isso, terá de se apresentar ao Tribunal do Território da Capital Australiana no próximo dia 2 de agosto, conforme informado pela entidade nesta terça-feira.

Nick Kyrgios AFP

"A polícia confirma que o homem de 27 anos tem audiência marcada no dia 2 de agosto relacionada a uma acusação de agressão em um incidente que aconteceu em dezembro de 2021", disse um porta-voz do tribunal. Não foram dados maiores detalhes sobre os atos agressivos denunciados pela ex-companheira.Em entrevista ao jornal australiano Canberra Times, o advogado de Kyrgios, Jason Moffett, afirmou que o tenista já está ciente das alegações, mas que, por enquanto, não vai se pronunciar sobre o assunto. Caso seja declarado culpado, Kyrgios pode ser condenado a dois anos de prisão."(A acusação) é no contexto de um relacionamento doméstico. A natureza da alegação é muito séria, e Kyrgios também leva a acusação muito a sério. Como assunto ainda está perante o tribunal, ele não tem nenhum comentário para fazer neste momento, mas, com o tempo, emitiremos um comunicado à imprensa", afirmou o advogado.Atual número 40 do mundo, o tenista australiano coleciona algumas polêmicas dentro de quadra e é conhecido por uma postura agressiva no trato com os árbitros. Na rodada de estreia em Wimbledon, há uma semana, admitiu ter cuspido em torcedores que, segundo ele, foram desrespeitosos. Na ocasião, venceu o britânico Paul Jubb e avançou.