Fifa anuncia última etapa da venda de ingressos para a Copa do Mundo no Catar - Foto: Fabrice Coffrini/AFP

Fifa anuncia última etapa da venda de ingressos para a Copa do Mundo no CatarFoto: Fabrice Coffrini/AFP

Publicado 05/07/2022 16:17

Rio - A Fifa iniciou a última fase da venda de ingressos para a Copa do Mundo, no Catar nesta terça-feira (5), que começa entre novembro a dezembro deste ano. As entradas estarão disponíveis até o dia 16 de agosto. Esta será a primeira comercialização após a entidade confirmar a participação das 32 seleções.

Por isso, é esperado que haja uma grande procura pelos ingressos do maior torneio de futebol do mundo. Ainda assim, caso a demanda seja alta, um sistema de filas será instalado. Além disso, cada torcedor poderá adquirir até seis bilhetes.

Até o momento, mais de 1,8 milhões de ingressos foram comprados. Os países que mais adquiriram foram a Arábia Saudita, Espanha, Emirados Árabes, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França, Alemanha, Índia e o anfitrião Catar.