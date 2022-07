Neto - Reprodução/Band

Publicado 05/07/2022 15:57

Rio - O atacante Gabriel Jesus, acertou, na última semana, a sua transferência em definitivo para o Arsenal, da Inglaterra, em um contrato com duração de cinco anos. Além disso, o atacante passa a receber o maior salário do elenco atual dos Gunners. Para o apresentador Neto, do programa "Os Donos da Bola", o camisa nove não deve ter um futuro muito bom no seu novo clube, e ficará mercado pela falta de gols.

"O Palmeiras vendeu o Gabriel Jesus por uma bolada e ainda ganhou 20 milhões agora. E foi para o Arsenal que é pequeno. Ele já não fazia gol pelo City. Agora, no Arsenal que não vai fazer mesmo", disse o apresentador.

Vale lembrar que, na última semana, Neto também se envolveu em uma polêmica envolvendo Gabriel Jesus, e alfinetou a ida do atacante para o Arsenal.

"Eu vi aí que o Gabriel Jesus foi para o Arsenal. Time pequeno! A Portuguesa Santista é maior do que o Arsenal. O Arsenal ganhou o que nos últimos cinco anos?!", comentou.

Aos 25 anos, Gabriel Jesus chega apenas para o terceiro time de sua carreira. Antes, defendeu o Palmeiras e o Manchester City. Na última temporada, o atacante brasileiro esteve em campo em 41 partidas sob o comando do técnico Pep Guardiola, marcou 13 gols e deu 12 assistências para seus companheiros. Jesus teve uma média de 62 minutos em campo por partida.