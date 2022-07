Gabriel Jesus projeta Copa do Mundo do Catar - Daniel Castelo Branco

Publicado 05/07/2022 17:01

Rio - O astro da Seleção Brasileira, Gabriel Jesus comentou sobre a importância de disputar a Copa do Mundo, no Catar com dois companheiros do Arsenal, da Inglaterra. Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães, têm convocações recentes na equipe do treinador Tite. Em sua chegada ao clube inglês, o atacante, de 25 anos, ressaltou a influência do dirigente Edu Gaspar na negociação.

"Seria incrível para nós. Eu já joguei uma Copa do Mundo, a última. Sei como é bom estar lá com o Brasil. Nós crescemos vendo jogadores como Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Romário e nós queremos ser os próximos. A Copa do Mundo já é agora e temos a oportunidade de jogar juntos, vindos do mesmo clube, três Gabriéis, ficaria muito feliz", destacou Gabriel Jesus em sua chegada ao Arsenal.



"Ele (Edu Gaspar) foi muito importante. Eu sempre olho para o projeto e para o futuro. Eu ainda sou novo, quero crescer, continuar vencendo, manter essa mentalidade. O Edu eu já conhecia da Seleção e, é claro, quando ele era jogador. É uma ótima pessoa e isso me fez acreditar nele, no projeto do Arsenal e do Mikel (Arteta)", completou.

A estreia do Brasil na Copa do Mundo, no Catar, será no dia 24 de novembro, contra a Sérvia, no Estádio Nacional de Lusail. Suíça e Camarões são os outros adversários da seleção brasileira no Grupo G do Mundial.