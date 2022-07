John Textor reforçou seu foco na contratação de jogadores na próxima janela - Vitor Silva / Botafogo

John Textor reforçou seu foco na contratação de jogadores na próxima janelaVitor Silva / Botafogo

Publicado 05/07/2022 16:50

Rio - O meia-atacante Matheus França, de 18 anos, é considerado uma das maiores promessas da base do Flamengo. E o bom futebol do jovem encantou o acionista majoritário do Botafogo, John Textor. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o norte-americano ficou impressionado com o bom futebol do atleta no clássico entre as equipes sub-20 de Flamengo e Botafogo no último dia 25.

Matheus França atuou apenas 22 minutos. O jovem voltou aos gramados após passar por uma cirurgia para fixação da fíbula da perna direita. Ele se lesionou em abril durante a partida entre Flamengo e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. O atleta atuou em sete jogos como profissional e fez um gol.

Apesar do encantamento de John Textor, o norte-americano não deverá tentar contratá-lo para o Botafogo. Considerado uma grande promessa do Flamengo, Matheus França só deverá sair do clube carioca caso receba uma proposta robusta de alguma equipe do futebol europeu.

Matheus França chegou ao Flamengo em 2016, após se destacar na base do Olaria. No Rubro-Negro, ele é apontado como um dos grandes nomes da geração 2004, junto com Victor Hugo, Matheus Gonçalves e Petterson, e tem todas as credenciais para seguir os passos de Vinicius Junior e Lucas Paquetá, que deixaram o clube e estão fazendo sucesso na Europa e na seleção brasileira.

O jogador, de 18 anos, tem contrato com o Flamengo até 2027. A sua multa rescisória é no valor de 100 milhões de euros (cerca de R$ 552,37 milhões).