Bale é o novo reforço do Los Angeles FC - Foto: Divulgação/Los Angeles FC

Bale é o novo reforço do Los Angeles FCFoto: Divulgação/Los Angeles FC

Publicado 05/07/2022 17:42

Rio - O novo reforço do Los Angeles FC, dos Estados Unidos, Gareth Bale recebeu uma cobrança de Carlos Vela, atacante mexicano e capitão do clube americano. Após ser anunciado, o astro galês foi elogiado e, ao mesmo tempo, alertado para a importância de se comprometer e se dedicar com a nova equipe nesta temporada.

Carlos Vela cobra Gareth Bale após chegada ao clube americano Foto: Divulgação/Los Angeles FC

"Se vier com boa mentalidade e boa atitude será uma peça muito importante, porque realmente é um grande jogador. Vem do Real Madrid e acho que isso diz tudo. A única coisa que tem que ter atenção é que tem que trabalhar, porque isso não é tão fácil como parece", declarou Carlos Vela.



O Los Angeles ainda segue em busca do seu primeiro título na MLS (Major League Soccer). Fundado em 2014, o time foi aos playoffs em 2018 e 2019. Nesta temporada, o clube americano também contratou o experiente zagueiro Chiellini, ex-Juventus, da Itália, de 37 anos.