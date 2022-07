Marlon se despede do Fluminense - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 14/07/2022 21:47

Rio - O lateral-esquerdo Marlon, de 25 anos, foi anunciado oficialmente pelo Ankaragücü, da Turquia, nesta quinta-feira (14). O agora ex-jogador do Fluminense entrou em acordo com o Tricolor e rescindiu amigavelmente seu contrato, que iria até dezembro. Além disso, o atleta abriu mão dos salários, e o clube carioca ficou com 30% dos direitos econômicos.

Marlon é anunciado pelo Ankaragücü, da Turquia Foto: Divulgação/Ankaragücü

"Muito feliz de retornar ao futebol turco depois de ter ficado um ano ausente. É um lugar em que me identifico bastante, fui muito bem recebido e me adaptei de maneira muito fácil também. É uma liga muito competitiva, e aqui tenho uma boa imagem de mercado. Sou adaptado ao país, ao estilo de jogo, então estou muito motivado. Acho que o Ankaragücü é o projeto certo, espero fazer grandes coisas por aqui. Estou no lugar onde quero estar e onde as pessoas contam comigo, isso é muito importante", disse Marlon.



Marlon aproveitou para se despedir do Fluminense, clube que defendeu ao longo dos últimos cinco anos. Com a camisa do Tricolor, o lateral-esquerdo disputou 68 jogos, marcou um gol e conquistou o Campeonato Carioca de 2022.

"Também gostaria de agradecer ao Fluminense por todos esses anos. Tive altos e baixos, mas saio de cabeça erguida e deixando grandes amigos, que é o mais importante. Em todos os momentos dei meu melhor para ajudar o clube, então fico feliz de ter feito minha história no Fluminense. Sou grato ao clube e aos torcedores. No futebol nem sempre as coisas acontecem da maneira que a gente quer, mas acho que fiz, na maneira que eu pude, o meu melhor", concluiu.