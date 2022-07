Adriano Imperador - Foto: AFP/ANTONIO SCORZA

Publicado 14/07/2022 20:44

Rio - O ex-atacante Adriano Imperador admitiu nesta quinta-feira (14) em entrevista ao podcast "PodPah", que se arrependeu de ter deixado o Flamengo em maio de 2010, meses após a conquista do Brasileirão da Série A. Na ocasião, o ídolo rubro-negro voltou a jogar na Itália com a camisa da Roma.

"Eu não deveria ter saído do Brasil e voltado para a Itália em 2010. Eu quis dar uma resposta pela maneira que saí da Inter de Milão. O povo italiano é apaixonado por mim, fiquei com isso no coração, na mente. Queria voltar para retribuir esse carinho. Mas infelizmente aquilo não era mais para mim, minha cabeça estava no Brasil", revelou Adriano ao 'PodPah'.

"Eram 10 anos sem ganhar o Brasileiro. Para a torcida, foi muito importante. Para mim, também. A torcida grava esse tipo de coisa. Foi especial", completou.



Quando retornou ao Brasil, Adriano falou sobre a ida ao Corinthians, com indicação de Ronaldo Fenômeno na negociação.

"Eu deveria ter estendido o meu contrato com o Flamengo, na verdade. Não deveria ter saído. A Roma insistiu, mas acabei indo. Quando voltei, o Ronaldo me ligou. Eu queria mesmo ir. Demorou um pouco, tinha de ver as coisas de contrato. Fiquem esperando e fui para o Corinthians, mas me machuquei no primeiro treino", concluiu.