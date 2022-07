Enzo Fernández acerta com Benfica - Foto: Alejandro Pagni/AFP

Enzo Fernández acerta com BenficaFoto: Alejandro Pagni/AFP

Publicado 14/07/2022 18:00

Rio - Cogitado no Flamengo, o meio-campista Enzo Fernández, de 21 anos, foi anunciado pelo Benfica, de Portugal, nesta quinta-feira (14). Ex-River Plate, o jogador argentino era um dos destaques da equipe de Marcelo Gallardo. De acordo com a imprensa portuguesa, 75% dos direitos econômicos do jovem atleta foram adquiridos por R$ 54 milhões, com contrato válido até 2027.

As conversas entre Benfica e River Plate vinham se arrastando nas últimas semanas pelo anúncio oficial de Enzo Fernández. O clube português aguardava apenas a eliminação da equipe argentina na Libertadores. Após deixar o torneio sul-americano, o contrato do meio-campista foi finalmente assinado com a equipe portuguesa. Na última terça-feira (12), o atleta fez exames médicos em Lisboa, e após aprovação, o acordo foi oficializado.

Confira a nota oficial do Benfica:

"O Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD ("Benfica SAD") informa, na sequência do comunicado divulgado no passado dia 23 de junho de 2022, que está confirmado o acordo com o River Plate para a aquisição dos direitos desportivos e de 75% dos direitos económicos do jogador Enzo Fernández, pelo montante de € 10.000.000 (dez milhões de euros), ao qual poderá acrescer um valor variável de € 8.000.000 (oito milhões de euros). Mais se informa que foi celebrado um contrato de trabalho desportivo com o referido jogador por 5 (cinco) épocas desportivas, que vigora até 30 de junho de 2027, o qual inclui uma cláusula de rescisão no valor de € 120.000.000 (cento e vinte milhões de euros)".