Neto - Reprodução/Band

Publicado 14/07/2022 17:12

Rio - O ex-jogador e atual apresentador do "Os Donos da Bola", Neto, comentou sobre a invasão dos torcedores do Santos, após a eliminação para o Corinthians, nas oitavas de final da Copa do Brasil. Sempre sincero, Neto repudiou a atitude, e aproveitou para dizer que, em sua visão, o Alvinegro está propenso a cair para a Série B, devido ao seu momento atual.

"O Santos, nesse sentido em relação ao que está acontecendo, está propenso para cair. Só não caiu nos dois paulistas porque o Botafogo e não sei quem salvou. Isso que está acontecendo, no Brasileiro, é uma vergonha. Não só para eles mas para a polícia. Mas quando os caras jogam 10 bombas, o que tenho que fazer? É a polícia entrar. Não tinha um policiamento", afirmou o ex-jogador.

O apresentador ainda culpou a Polícia Militar por toda a confusão nos arredores e no interior da Vila Belmiro, e ainda questionou como os torcedores do Santos conseguiram entrar com bombas dentro do estádio. Vale lembrar que o clube será julgado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), e pode perder até 10 mandos de campo, além de uma multa que pode atingir R$ 100 mil.

"Tudo o que aconteceu em Santos acontece em todos os lugares. A falta de preparo da PM, do Governador, do Prefeito, de todo mundo. A gente mostrou ontem as crianças no hotel do Corinthians e os caras com uma AR-15, protegendo um ônibus do Corinthians, segurando o braço da criança. A gente viu no estádio do Corinthians a polícia cortar o cartaz da professora porque ela fez homenagem ao pai que era santista, que morreu. Lá no porto de Santos passam mil tonelada de cocaína por mês. É só ver a matéria do jornal da Band. Ai, quando está tendo jogo do Santos, o maior responsável pelo o que aconteceu com o Cássio foi o árbitro. Não deveria ter dado sequência no jogo após as bombas", disse Neto, antes de completar:

"E como é que pode a torcida do Santos entrar com bomba? Não tem revista? Quando a imprensa vai, não pode levar maça, uma uva. É proibido. Onde esconderam a bomba? O árbitro deixou acontecer a para toda. Quando terminou o jogo, mais três bombas foram jogadas. Por que a PM não foi ficar na frente?", finalizou o ex-jogador.