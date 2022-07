Tom Brady volta a projetar aposentadoria na NFL - Foto: Mike Ehrmann/AFP

Publicado 14/07/2022 16:17

Rio - O quarterback sete vezes campeão do Super Bowl, Tom Brady, de 44 anos, concedeu entrevista à revista "Variety" nesta quinta-feira (14), e projetou a aposentadoria no futebol americano. O astro da NFL e do Tampa Bay Buccaneers, evita dizer adeus, mas garante que o fim da carreira está cada vez mais próximo.

"Eu realmente não sei quando vou parar de jogar. Diria que é ano a ano: este poderia ser meu último ano? Absolutamente. Posso mudar de ideia? Absolutamente. Percebi que não tenho mais cinco anos de carreira. Quero fazer do meu jeito: dar tudo o que tenho e ver como me sinto. Meu corpo se sente muito bem. Tive muitas lesões traumáticas ao longo dos anos, mas se as coisas correrem bem e vencermos, será ótimo", afirmou Tom Brady à revista 'Variety'.



"Preferia não me aposentar em julho, se quisesse jogar", disse ele. "Mas eu não podia. Se eu dissesse que não vou jogar, eles fariam planos. Então eu senti que havia muita pressão para tomar uma decisão rapidamente. E então, finalmente, eu decidi: "!Sim, vamos fazer isto". E uma vez que eu disse isso, foi como: OK, aqui vamos nós". Tomei a decisão (de me aposentar) no momento e senti que era a coisa certa para informar os Bucs. Você precisa de tempo para planejar. E, então, através de conversas com Bruce (Arians, ex-técnico da equipe), Jason (Licht, gerente geral) e minha esposa, senti que ainda poderia jogar e competir", completou.



Por fim, Tom Brady revelou que estar presente com a família tem sido um dos grandes desafios a ser enfrentado entre atuar no futebol americano por uma ou mais duas temporadas.

"E não é que eu esteja menos comprometido ao continuar jogando, mas tenho um filho de 14 anos que mora em Nova York - ele precisa de atenção. Minha esposa tem sido incrivelmente solidária na minha carreira por um longo período. Então eu tive que conversar com ela, sabe? Essas decisões são tomadas por mim como uma família. E eu tenho dois filhos mais novos, um de 12 e um de 9. Todo mundo tem vidas desafiadoras", concluiu.