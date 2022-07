Lionel Messi - AFP

Publicado 14/07/2022 15:28

Rio - O Paris Saint-Germain está disposto a renovar o contrato de Lionel Messi até 2024. De acordo com o jornal espanhol "Marca", o atual vínculo do craque argentino, de 35 anos, se encerra no próximo ano. No entanto, o desejo do atual campeão francês ainda não passa de intenção para uma oferta inicial.

Além disso, Messi acredita que ainda é cedo para decidir estender o seu contrato no PSG. O desejo do argentino é de aguardar o fim da Copa do Mundo do Catar para tomar uma decisão sobre o seu futuro. Para o Paris Saint-Germain, a primeira temporada serviu de adaptação, e que na próxima, o atacante possa ter mais destaque. A intenção do clube francês com a renovação do vínculo servirá para fortalecer o elenco.

A presença de Messi no PSG, além de desempenho, trouxe receita para o clube francês. Ainda de acordo com o jornal espanhol, a contratação do atacante fez com que 10 empresas acertassem contratos no Paris Saint-Germain e que a camisa do craque argentino foi a mais vendida na temporada.