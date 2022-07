Hulk na partida contra o Flamengo, no Maracanã - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 14/07/2022 13:54

Rio - A vida de Hulk na última quarta-feira não foi nada fácil no Maracanã. Além do Atlético-MG ter perdido para o Flamengo e acabado eliminado da Copa do Brasil, o atacante enfrentou uma verdadeira saga para conseguir realizar o exame antidoping. Bastante desidratado, ele só conseguiu deixar o estádio por volta das 3h50 desta quinta, cerca de quatro horas após o apito final.

"Desde que cheguei no Atlético, esse foi o jogo que mais me desidratei. Eu perdi seis quilos hoje. Foi uma canseira (o exame antidoping). Estava cansado. Comecei com 97 kg, terminei com 91kg. E ainda cai no doping. Fiquei quatro horas ali, bebi 30 litros de água. Mas estava difícil urinar. Deu certo. Agora é voltar para casa", disse o atacante ao "GE".

Por conta do ocorrido, Hulk perdeu o voo do Galo que saiu às 2h35 e precisou voltar a Belo Horizonte em um jato particular. O ídolo atleticano também comentou a derrota para o Flamengo.

"Temos que reconhecer. No geral, não fizemos um jogo bom. Principalmente no primeiro tempo, ficamos muito atrás. Mas é isso. Tem dia que as coisas não acontecem, e é assumir a responsabilidade. Consertar as coisas que precisam ser consertadas. Tem tempo ainda para consertar. Temos competições importantes para buscar", afirmou.