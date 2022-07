Cristiano Ronaldo - Janerik HENRIKSSON /AFP

Publicado 14/07/2022 12:30

Rio - O futuro de Cristiano Ronaldo segue indefinido. O Chelsea, que aparecia como um dos possíveis interessados na contratação do português, não deverá dar continuidade ao negócio. De acordo com informações do jornalista italiano Fabrizio Romano, o técnico Thomas Tuchel vetou a chegada do ídolo do Real Madrid.

Cristiano Ronaldo, de 37 anos, tem contrato com o Manchester United até junho de 2023. No entanto, de acordo com a imprensa inglesa, ele já comunicou ao clube o desejo de se transferir. O português deseja disputar a Liga dos Campeões novamente e os Red Devils não se classificararam.

O atacante ficou de fora da pré-temporada da sua equipe na Tailândia. O Manchester United afirmou que a sua ausência se deve a problemas pessoais. Ronaldo retorno ao clube inglês no ano passado. Ele entrou em campo em 38 jogos, fez 24 gols e deu três assistências.