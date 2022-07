Willian Arão - Fenerbahçe / Divulgação

Publicado 14/07/2022 12:00

Rio - O volante Willian Arão foi anunciado como novo reforço do Fenerbahçe. Indicado pelo técnico Jorge Jesus, o jogador, de 30 anos, encerrou sua passagem pelo Flamengo após seis anos e vai voltar a trabalhar com o português que o comandou no seu melhor momento em 2019.

A operação para a contratação de Willian Arão fez o Flamengo receber três milhões de euros (R$ 16 milhões), que serão divididos em três parcelas. O jogador, de 30 anos, assinou contrato de duas temporadas com o clube turco.

Arão chegou ao Flamengo em 2016, após deixar o Botafogo. No Rubro-Negro, ele viveu um momento extremamente vitorioso. Conquistou a Libertadores, dois Brasileiros, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e quatro estaduais. O volante entrou em campo em 377 jogos e marcou 35 gols.