Acelino Popó FreitasDivulgação

Publicado 14/07/2022 11:30

Rio - Buscas por terapias nutricionais injetáveis aumentam exponencialmente e são indicadas para diversos desequilíbrios principalmente para quem pratica esporte. De acordo com a última pesquisa da Associação Brasileira do Sono (ABS), as dificuldades para atingir uma noite de qualidade, por exemplo, afetam 65% da população brasileira. Esses dados precisam ser verificados e monitorados, principalmente, quando atingem atletas de alta performance.

O tetracampeão mundial de boxe, Acelino Popó Freitas é um dos exemplos de atletas que já buscaram o tratamento da terapia nutricional. Esportistas aderiram ao novo tratamento em busca de uma estética melhor e mais qualidade no desempenho das funções diárias.

O médico Samuel Gonçalves, pós-graduado em nutrologia, endocrinologia e medicina intensiva, revelou como ajuda atletas de alta perfomance a emagrecer e suportar as diversas atividades com base em seus protocolos injetáveis.

"Terapias injetáveis para atletas e esportistas são utilizadas tanto para a reposição de vitaminas quanto para a otimização metabólica de minerais e anti-oxidantes que trabalham na saúde intestinal, imunidade e melhora da composição corporal", declara Samuel Gonçalves.

Os ativos são administrados por meio intravenoso ou intramuscular, cuja periodização é variável. Samuel completa ainda que os ativos bastante utilizados são: cafeína, teacrina, Hmb, beta alanina, vitaminas do complexo b, vitamina D, minerais como o magnésio, dentre outros.

"Os protocolos injetáveis que eu realizo são feitos de forma endovenosa ou intramuscular, administrando vitaminas e nutrientes que são essenciais para fortalecimento do sistema imunológico e boa performance do organismo", completou.

As terapias nutricionais injetáveis são indicadas para diversos desequilíbrios associados a deficiências nutricionais, também são preventivas e podem ser utilizadas em todas as idades, promovem a reposição vitamínica, otimizam o metabolismo durante a perda de peso e aumentam a massa magra. Segundo o médico, os protocolos injetáveis oferecem enormes benefícios ao paciente, quando comparados com os tratamentos mais triviais, que fazem uso de medicamentos em cápsulas.

"Os protocolos injetáveis oferecem a possibilidade de pacientes que, por alguma questão de doença do trato digestivo, não conseguem absorver os medicamentos por via oral e encapsulada", orienta.