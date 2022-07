Cássio - Rodrigo Gazzanel/Parceiro/Agência O Dia

CássioRodrigo Gazzanel/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 14/07/2022 09:30

Rio - A eliminação do Santos na Copa do Brasil pode custar caro para a sequência do time na temporada por série de atos de vandalismo de seu torcedor. Ainda com a bola rolando, muitos sinalizadores foram acesos e atirados a campo onde Cássio estava Ao apito final, ainda houve diversas invasões ao gramado e o goleiro do Corinthians foi agredido covardemente pelas costas. O time pode levar punição pesada no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).



A Polícia Militar e os seguranças espalhados pela Vila Belmiro tiveram enorme trabalho. Enquanto tentavam proteger os atletas do time visitante, sofriam para conter a invasão ao gramado que ocorria de todos os lados. Clássicos no estado de São Paulo são disputados com torcida única.