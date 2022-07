Marcelo Barreto apresenta o 'Redação SporTV' - Reprodução/SporTV

Publicado 14/07/2022 12:31 | Atualizado 14/07/2022 12:32

Rio - A TV Globo teve um grande imprevisto na programação do SporTV na manhã desta quinta-feira. No horário do "Redação SporTV", o canal ficou fora do ar por aproximadamente 20 minutos devido a problemas técnicos. Segundo o jornalista Gabriel Vaquer, do "Notícias da TV", houve um apagão no prédio do esporte da Globo.

O "Redação" chegou a iniciar mostrando os destaques do dia, mas não voltou após a ida para o intervalo. Após a falha, o SporTV ficou quase 20 minutos no comercial em forma de ''looping''. Em seguida, a emissora decidiu transmitir compactos dos jogos da noite da última quarta-feira.

Durante o resumo das partidas, foi inserida uma faixa com os dizeres: "Estamos com problemas técnicos. Em breve voltaremos com o Redação SporTV."